Безветренная погода и смог в Екатеринбурге продлятся до 2 января

В Екатеринбурге несколько часов не рассеивается густой туман. Белая пелена окутала центр города, районы Уралмаш, Академический, Вторчермет, Ботанику, также на плохую видимость жалуются жители Верхней Пышмы. В соцсетях горожане сравнивают происходящее с атмосферой фильмов ужасов и призывают автомобилистов к особой бдительности на дорогах.

По прогнозу метеорологов, до 2 января 2018 года на территории Свердловской области будет стоять безветренная погода. «Ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», – сообщили в уральском гидрометцентре.

Тем не менее, никаких предупреждений от ГИБДД и МЧС по поводу тумана не поступало. В онлайн-табло аэропорта Кольцово указана задержка рейсов различных авиакомпаний, вылетающих из московского Шереметьево. В остальном расписание на взлет и вылет самолетов в Екатеринбурге остается штатным.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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