Несколько екатеринбургских туристов оказались на Новый Год в Дубае без гостиницы

В сложной ситуации оказались в новогодние праздники туристы из Екатеринбурга. Как передаёт корреспондент РИА «Новый день», это коснулось пяти путешественников, решивших отдохнуть в Дубае – их отказались заселить по путевке в отель. У персонала гостиницы не оказалось данных о брони номеров. В результате оплачивать сутки проживания уральцам пришлось самостоятельно. Отметим, что московская пресса сообщает о подобных случаях и с туристами из столицы. Все они пользовались услугами фирмы «Натали турс». Представители турфирмы не были доступны для комментариев, но, согласно сообщениям столичных СМИ, клиентам обещана компенсация за понесенный ущерб.

Екатеринбург, Служба информации

Екатеринбург. Другие новости 02.01.18

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