В Екатеринбурге ищут родных найденной на улице пенсионерки

Как сообщают активисты отряда «Лиза Алерт», пожилую женщину, потерявшую память, обнаружили накануне на одной из улиц в Юго-западном микрорайоне Екатеринбурга. Волонтеры говорят, что бабушка представляется как Статных Зоя Михайловна. Она не помнит из Екатеринбурга она или нет, вспоминает лишь, что у неё есть сын Тимофей.

Всех, кто её опознал, просят звонить по телефонам 02,102 или +78007005452

Екатеринбург, Служба информации

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