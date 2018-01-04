На Урале три человека получили травмы из-за того, что водители врезались в ограждение

Этой ночью в Свердловской области в двух ДТП серьезно пострадали двое взрослых и ребенок. В обоих случаях водители не смогли удержать машины на дороге и врезались в ограждение.

В первом часу ночи в Нижнем Тагиле автомобиль БМВ-7451, за рулем которого сидела 27-летняя женщина, наехал на бордюрный камень. После этого машина опрокинулась. Женщину-водителя госпитализировали с тупой травмой живота и раной волосистой части головы. В автомобиле находился также мужчина 28 лет, он был госпитализирован с ЗЧМТ и сотрясением головного мозга. Уже в больнице у пострадавших отобраны анализы для установления наличия алкоголя в крови.

Вторая авария произошла в час ночи в Талицком районе, на автодороге Панова – Вновь-Юрмытское. Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, мужчина 1974 г.р., управляя автомобилем «Лада-219010», не справился с управлением, вылетел на обочину и наехал на столбик дорожного ограждения. В момент ДТП в автомобиле находилась семья водителя: супруга и двое детей двух и восьми лет.

Младший ребенок находился в детском кресле, он травм не получил. О старшем ребенке родители позаботились меньше – он был пристегнут только штатным ремнем безопасности. Машиной центра медицины катасроф его увезли в Талицкую ЦРБ с диагнозом: ЗЧМТ, ушиб головного мозга легкой степени. Сам водитель и его жена травм не получили.

Уже установлено, что семья из Екатеринбурга направлялась к родственникам, которые проживают в Талицком районе.

Екатеринбург, служба информации

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