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Четверг, 4 января 2018, 16:05 мск

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В Серове гаишники устроили погоню за парнями, угнавшими старенькую «шестёрку» (ФОТО)

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области

Двое мужчин из Серова решили закончить пьяную посиделку угоном машины своей знакомой. Собутыльникам хотелось прокатиться по ночному городу. Помешали сотрудники ГИБДД.

Двое жителей Серова, 1991 и 1994 годов рождения, в ночь со 2 на 3 января вместе выпивали. После чего им захотелось покататься по ночному городу. У обоих за плечами уже были судимости за угон автомобилей, в этот раз парни решили угнать машину своей знакомой, ВАЗ-2106. Угнать машину получилось, и приятели поехали кататься. Их заприметили гаишники – синяя шестерка виляла по дороге. Требование остановиться пьяные угонщики проигнорировали. Началась кратковременная погоня.

Возле дома № 25 на улице Кирова транспортное средство остановилось, из него тут же выскочили и побежали в разные стороны двое мужчин. Полицейские без труда их догнали и доставили в дежурную часть ОВД.

Как рассказали в пресс-службе гу мвд по Свердловской области, по заявлению владелицы транспортного средства возбуждено и расследуется уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Полицией автомобиль законной владелице уже возвращен. Задержанные проверятся оперативниками на причастность к совершению иных преступлений и правонарушений.

Серов, служба информации

Серов. Другие новости 04.01.18

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