В Рождество в Свердловской области похолодает до -26 градусов

В Свердловскую область пришли рождественские морозы, которые ослабнут сразу после 7 января. По прогнозам синоптиков Гидрометцентра, в само Рождество ночами по области будет до -26 градусов.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 6 января по области будет минус 3-8 градусов днем, ночами – до минус 18, в низинах – до минус 23.Ожидаются туманы, изморозь и гололедица на дорогах. В само Рождество похолодает ночью до минус 21, а местами – до минус 26 градусов, в некоторых районах пойдет снег. Днем 7 января ожидается 8-13 градусов мороза.

Сразу после Рождества начнет теплеть: днем 8 января будет 5-10 градусов ниже нуля, ночью – до 15 градусов. Пойдет снег, местами метели.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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