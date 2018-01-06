Закатывайте рукава и берегите волосы: полторы тысячи пожарных приготовились гасить рождественские свечи

Более полутора тысяч свердловских спасателей и 600 единиц спецтехники будут следить за пожарной безопасностью во время празднования Рождества, в котором, как ожидается, примут участие тысячи прихожан в 260 храмах, церквях и соборах Свердловской области.

Как сообщили в областном Главке МЧС, сотрудники ведомства будут дежурить в храмах вместе с полицейскими и работниками муниципальных образований. Накануне все храмы были проверены инспекторами государственного пожарного надзора, со священниками проведен инструктаж по действиям при пожаре.

При зажигании свечей пожарные рекомендуют быть осторожными: закатывать рукава одежды, чтобы она не загорелась, под свечой рекомендуется держать небольшую бумагу или носовой платок, чтобы горячий воск не обжег кожу. Волосы нужно убирать под платок, чтобы не обжечь их свечой при наклоне головы. Кроме того, перед началом службы прихожанам советуют посмотреть план эвакуации и изучить расположение эвакуационных выходов в храме, чтобы в случае пожара знать куда бежать.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.01.18

Пропавшие в Кушве дети нашлись в лесу. / В Рождество в Свердловской области похолодает до -26 градусов. / В Кушве около 200 полицейских и волонтеров разыскивают двух пропавших пятиклассников (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»