В Тагиле отвергнутый муж сжег БМВ нового кавалера супруги

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции по горячим следам задержали поджигателя авто. Экипаж ППС отправился отправился проверить жалобу жильцов дома, которые рассказали о хулигане, разбившем стекла в одной из квартир. Прибыв на место, полицейские обнаружили горящую машину и потушили пламя.

Позднее они выяснили, что к одной из жительниц дома накануне вечером приходил бывший муж. Мужчина был сильно пьян. Узнав, что его экс-супруга нашла нового спутника, он решил отомстить им обоим – и поджег БМВ оппонента, облив машину бензином.

«Поджигателя задержали и доставили в дежурную часть территориального ОВД. Им оказался 41-летний ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи и незаконный оборот наркотиков местный житель. Последнюю судимость он поучил в 2013 году, освободился в ноябре 2016 года. В отношении него следственным подразделением полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. До суда пироман будет находиться под подпиской о невыезде», – пояснил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Нижний Тагил, служба информации

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