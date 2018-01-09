Тысяча ДТП, 13 погибших, 700 пьяных: итоги новогодних каникул на Урале

За десять выходных дней в Свердловской области поймали около 700 водителей, которые сели за руль пьяными. Еще практически четыреста человек ездили без прав – как те, кто их был лишен, так и те, кто права вообще не получал.

Об итогах новогодних рейдов рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области. С 30 декабря по 8 января на пьяной езде попались около 700 человек, в отношении 505 были составлены административные протоколы по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ, еще 108 водителей отказались проходить освидетельствование на состояние опьянения. Этим водителям грозят крупные штрафы и лишение права управления. Уголовная ответственность за вождение в пьяном виде по ст. 264.1 УК РФ грозит 63 уральцам.

За эти же дни на дорогах были остановлены 326 водителей, которые сели за руль, не имея водительского удостоверения, еще 76 человек были лишены прав.

Всего же за время каникул случилось 997 ДТП, в которых погибли 13 человек, 86 человек получили травмы, 14 из них – дети. В прошлом году за этот же период зарегистрировали тысячу ДТП, где погибло 10 человек погибли и еще 97 получили травмы, в том числе 14 детей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.01.18

На окраине Пионерского поселка 4 часа тушили склад пластика, жители жалуются на едкий запах (ФОТО). / 9 января в Свердловской области ожидаются следующие события. / В Тагиле отвергнутый муж сжег БМВ нового кавалера супруги. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»