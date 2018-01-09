К концу недели в Екатеринбург придут 20-градусные морозы

К концу рабочей недели в Екатеринбурге похолодает до -18…-20 градусов, а ночами в выходные температура опустится до -25. Осадков на этой неделе почти не будет, сообщают синоптики.

По данным гидрометцентра Свердловской области, постепенное похолодание в регионе начнется уже завтра. Температура понизится до -16 градусов на севере. В Екатеринбурге в течение рабочей недели будет относительно тепло: днем -4…-10 градусов, ночами – до -13.

К пятнице циклон принесет более холодный воздух. В Екатеринбурге ночью температура опустится до -24 градусов, днем будет -18. В выходные днем будет около -20 градусов, ночами – до -26. По области – еще холоднее: с пятницы на севере ожидаются морозы до -28…-30 градусов ночами.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 09.01.18

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