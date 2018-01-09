Житель Березовского получил 15 лет колонии за сбыт наркотиков на «тропе здоровья»

Березовский городской суд приговорил к 15 годам лишения свободы 34-летнего рецидивиста, хранившего у себя в квартире более 1,5 килограмма наркотиков. По данным следствия, мужчина успел сделать «закладки» в пригородном лесу, неподалеку от местной «тропы здоровья».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, подсудимый Борис Ретнев получал крупные партии запрещенных веществ от неустановленного поставщика с осени 2016 по апрель 2017 года. В квартире наркосбытчика, где он проживал вместе с супругой и маленьким ребенком, оперативники обнаружили различные виды «синтетики» (производные амфетамина, метилового эфира), а также кокаин, каннабис и гашиш. Вещества были спрятаны в тайнике на кухне, их общий вес превысил 1,5 килограмма. Как установили следователи, фасовка наркотиков проходила здесь же, по месту жительства Ретнева.

В мобильном телефоне обвиняемого правоохранители обнаружили сведения о координатах уже сделанных им 20 «закладок» наркотиков, предназначенных для продажи. Тайники были сделаны в лесу, расположенном вдоль дороги из Березовского в поселок Старопышминск. В ходе судебного разбирательства мужчина признал свою вину.

В прокуратуре отметили, что в 2006 году Ретнев был судим за особо тяжкое преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», а освободился лишь в 2013 году.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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