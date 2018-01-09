За новогодние каникулы прошло более 400 массовых мероприятий, ЧП не зарегистрировано

Свердловская полиция подвела итоги работы в новогодние каникулы. За это время в регионе прошло более 400 массовых мероприятий, в которых приняли участие 300 тысяч человек. Никаких ЧП зарегистрировано не было.

Как сообщил глава пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, сегодня в главке прошло видеоселекторное совещание, во время которого полицейские подвели итоги работы в новогодние праздники. Все эти дни личный состав органов внутренних дел, Росгвардии и иных вспомогательных служб работал в режиме повышенной оперативной готовности.

«С 31 декабря по 8 января в Свердловской области было проведено 421 мероприятие. В них приняло участие порядка трехсот тысяч граждан. Их безопасность обеспечивали 7112 сотрудников ОВД, а также 1008 представителей ЧОП, 362 члена ДНД и 100 казаков. С поставленной задачей свердловский гарнизон справился в полном объеме. ЧП не допущено», – рассказал Валерий Горелых.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 09.01.18

Житель Березовского получил 15 лет колонии за сбыт наркотиков на «тропе здоровья». / К концу недели в Екатеринбург придут 20-градусные морозы. / Телеведущий Соловьев возмутился лекцией в УрФУ про «потерянное поколение» и «костяк коррупционеров». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»