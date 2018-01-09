Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Свердловской области

Владимир Путин назначил восемь судей в Свердловской области.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, на 6-летний срок продлены полномочия заместителя председателя Свердловского областного суда по гражданским делам Владимира Дмитриева.

Также назначены восемь федеральных судей районных судов: судьей Артемовского городского суда стала Ксения Сидякина, судьей Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга – Оксана Мамонтова, судьей Ивдельского городского суда – Ольга Васильковская, судьей Кировского районного суда Екатеринбурга – Юлия Голова, судьей Ленинского районного суда Нижнего Тагила – Светлана Гурина, судьей Октябрьского районного суда Екатеринбурга – Наталья Барышникова, судьей Первоуральского городского суда – Иван Антропов, судьей Синарского районного суда – Татьяна Серебрякова.

Свердловская область, служба информации РИА «Новый День»

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