На Урале трое детей оказались в горящей квартире: младенец в тяжелом состоянии

В Ревде сегодня загорелась квартира, в которой находились трое детей. Все они находятся в больнице, самый младший, девочка 2017 года рождения – в тяжелом состоянии.

Сообщение о пожаре в Ревде поступило сегодня около 10 часов утра. Загорелась квартира в доме на улице Максима Горького. Как оказалось, в квартире находились трое детей – мальчики 2015 и 2011 годов рождения и девочка 2017 года рождения. Родителей во время ЧП дома не было. Дети надышались угарным газом, состояние старших ребят оценивается как стабильное, девочка в тяжелом состоянии.

«Прокуратура выясняет обстоятельства и причины возникновения пожара. Рассматриваются все версии, среди которых приоритетными являются неисправность проводов у елки, иных электроприборов, а также неосторожное обращение с огнем. Проводится проверка на предмет соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья детей, выясняется, где в момент пожара находились их родители. Проверяются условия проживания и воспитания детей законными представителями. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

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