Самыми популярными мобильными приложениями на каникулах стали такси и доставка еды

«Мегафон» подвел свои итоги новогодних праздников. Выяснилось, что самыми популярными приложениями в каникулы были сервисы доставки еды, такси и афишные сайты. А из сериалов уральцы смотрели «Игру престолов», «Молодежку», а также фильмы «Последний богатырь» и «Один дома».

Как сообщили в пресс-службе компании «Мегафон» на Урале, в Новый год уральцы чаще всего звонили в Viber, писали в WhatsApp и пользовались 4G. На поздравления в социальных сетях и мессенджерах у абонентов «Мегафона» ушло более 300 000 Гб трафика, что в 2,5 раза выше показателей прошлого года и сравнимо с отправкой 60 миллионов фотооткрыток.

Более того – уральцы вошли в топ самых общительных жителей России вслед за Дальним Востоком, Кавказом и Сибирью. Средняя продолжительность телефонного разговора абонента «Мегафон» составила 12 минут. Всего в новогоднюю ночь уральцы совершили 12,3 миллиона звонков, отправили 13 миллионов SMS.

В праздничные дни жители смотрели больше видео по вечерам. В сервисе «Мегафон.ТВ» лидерами стали сериалы-хиты 2017-го года «Игра престолов» и «Молодежка», фильмы «Последний богатырь», «Притяжение», «Ёлки» и «Один дома». Популярными сервисами стали доставка еды, заказ такси и афишные сайты.

«Мы увеличили пропускную способность базовых станций, минимизировали риски на случай форс-мажора, организовали круглосуточную работу дежурных бригад. Более 500 сотрудников по всей стране трудились в праздники, чтобы миллионы звонков и посланий оперативно долетели до адресатов», – рассказал технический директор Уральского филиала компании «Мегафон» Антон Щербаков.

Также в компании «Мегафон» сделали вывод, что Уральский регион стал более привлекательным для туристов. Отдохнуть здесь на праздники захотели на 10% больше визитеров, чем годом ранее. Сами уральцы также стали чаще выбираться в другие страны – самым востребованным направлением стала Белоруссия.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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