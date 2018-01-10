Сколько гаишников уволят и кто будет ловить пьяных водителей: реформа ГИБДД на Урале

Свердловские полицейские пока не знают, как нас коснется реформа ГИБДД, которая предписывает сокращение штатов в Госавтоинспекции на пятую часть. Речь, напомним, идет об указе президента России – документ об оптимизации в системе МВД Владимир Путин подписал в канун Нового года, 31 декабря 2017-го. Он опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно указу, с 1 января 2018 года снизилась предельная численность сотрудников органов внутренних дел, которые получают финансирование за счет бюджетных ассигнований из бюджета страны – с 904 тысяч 871 человека до 894 тысяч 871 человека. В МВД, в свою очередь, издали свой документ – приказ № 983, в котором сказано, что «организационно-штатные мероприятия по сокращению штатной численности сотрудников» будут проводиться за счет региональных подразделений ГИБДД. По данным Российской газеты, сейчас в стране трудятся 55 тысяч гашиников – и вскоре их станет на 10 тысяч меньше. Причем оптимизация коснется всех, кроме тех работников инспекции, кто занимается регистрацией ТС и выдачей водительских прав.

Выяснить, насколько сократится численность работников ГИБДД в Свердловской области, пока не представляется возможным. В ответ на запрос «Нового Дня» в пресс-центре МВД России сообщили, что «организационно-штатные мероприятия осуществляются руководителями территориальных органов МВД России на региональном уровне в соответствии с предоставленными полномочиями». На местах тоже пока не говорят, как будут выполнять указ президента и приказ главы МВД об оптимизации в ГИБДД. «Соответствующие оргштатные мероприятия на территории нашего региона будут проведены в установленном порядке, как только поступят из центрального аппарата МВД России необходимые документы, и, разумеется, при наличии в них упоминания конкретно Свердловской области, поскольку указ президента касается всей территории нашей страны. В МВД будет проанализирована ситуация в каждом регионе, скорее всего, и на основании этого специалисты и сделают соответствующие установки», – пояснил «Новому Дню» руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В министерстве успокаивают, что сокращение коснется, в первую очередь, неукомплектованных ставок – ведомство просто избавится от вакансий, которые не удавалось закрыть долгое время. Тех, кто все же попадет под оптимизацию, пристроят в другие подразделения МВД, «где их опыт будет применен и реализован».

Урезание штатов в ГИБДД эксперты связывают с развитием технического прогресса – на трассах и улицах уже не нужно так много сотрудников в форме, чтобы контролировать участников дорожного движения и фиксировать нарушения. Однако, как говорят уральские автоэксперты, это лишь узкий, столичный взгляд на проблему. «В Москве и Питере развита система видеофиксации – и на пешеходов, и на выезд на красный свет, и на выезд на встречную. Но в условном Ивделе камер нет, и сокращение двух-трех инспекторов ДПС в той территории негативно скажется на ситуации. Если, к примеру, люди будут знать, особенно в небольших городах, что нет инспекторов ДПС, выявится большее число управляющих ТС в нетрезвом состоянии. А приборов, которые бы дистанционно позволили выявить пьяного водителя, нет», – сказал «Новому Дню» автоэксперт Максим Едрышов.

Он напомнил, что предстоящее сокращение – не первое. Так, несколько лет назад был полностью ликвидирован областной полк ДПС, из-за чего сотрудников Госавтоинспекции почти не стало на трассах, их заменили «треноги» – аппараты, фиксирующие скорость движения машин.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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