В первую неделю 2018 года простудились пять тысяч свердловчан

В первую январскую неделю в Свердловской области зарегистрировано 5000 случаев заболевания ОРВИ.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, это ниже эпидпорога на 31%.

В Екатеринбурге за неделю ОРВИ заболели 3,6 тыс. человек, или 25 на 10 тыс. населения, заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 58%.

По данным на 8 января группы в детских садах и классы в школах на карантин не закрывались.

Также с 1 по 7 января зарегистрировано 147 случаев заболевания пневмонией. Это ниже среднемноголетних показателей на 17%.

Прививки против гриппа по состоянию на 9 января поставили 47,9% населения региона.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.01.18

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