Сергей Карякин выиграл четвертый этап ралли «Париж – Дакар» (ВИДЕО)

Уральский спортсмен несколько часов назад опубликовал в своем аккаунте в сети «ВКонтакте» пост о победе на четвертом спецучастке ралли «Париж – Дакар». Карякин подробно описал впечатления от этапа, отметив, что вырвал преимущество с большим трудом, так как только «вкатывается» в гонку.

Дакар-2018

Сложность трассы гонщик оценил высоко: «Очень много сходов, пожалуй, такого сложного начала «Дакара» не было давно, причем он не столько длинный, сколько действительно тяжелый. Все, что только можно было собрать, – собрали, абсолютно все виды поверхности: огромные камни, пески, каменистые дороги, горные серпантины…

Что касается навигации – были точки, которые были далеко от накатанного канала, ты проезжаешь, подъезжаешь, а точки нет, нужно свернуть вправо или влево съездить и взять точку. А многие, кто летели и не смотрели в роадбук они пропускали отметки, значит, получат пенализацию и потеряют свои позиции. Поэтому я старался быть максимально внимательным при чтении легенды.

Один раз уехал примерно на 1,5 км не туда, так сильно трясло, что я не успел считать информацию с роадбука и потерял пару минут.

Стараюсь беречь себя и технику, квадроцикл хоть и прошёл всего 1,5 тыс. км, а выглядит как будто ему лет десять».

В целом спортсмен оценил вторую неделю гонки позитивней, чем первую. Сергей Карякин пишет, что какой-то специальной стратегии у него нет, он «вкатывается» в темпы и высокие нагрузки, и намерен с каждым этапом улучшать результат.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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