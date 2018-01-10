Психиатры фиксируют стабилизацию в экономике

В Свердловской области стабилизируется ситуация в экономике, к таким выводам пришли психиатры по результатам анализа разговоров с пациентами, звонившими на горячую линию психологической помощи.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге главврач СОКПБ Олег Сердюк, людей беспокоят, в основном, проблемы личных отношений, с родными, детьми, а вот проблемы на работе и сложности с трудоустройством обсуждают все реже. «Это говорит о стабилизации в экономике области», – сказал главный психиатр региона.

По его словам, снизилась и суицидальная активность населения Свердловской области – как среди детей, так и среди взрослых.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 10.01.18

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