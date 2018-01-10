Суд приостановил на полгода деятельность ячеек двух политических партий (ВИДЕО)

Свердловский областной суд приостановил деятельность свердловских ячеек Партии свободных граждан и Российской партии народного управления.

Суд приостановил деятельность двух ячеек

Как передает корреспондент РИА «Новый День», истцом выступило ГУ Министерства юстиции РФ по Свердловской области. Согласно решению суда, деятельность региональных ячеек политических партий была приостановлена из-за непредоставления в избирательную комиссию Свердловской области сведений о поступлении и расходовании бюджетных средств.

Что касается РПНУ, дополнительным основанием для нее стало непредоставление сведений об участии в выборах в Министерство юстиции. Иски были удовлетворены в полном объеме. Отметим, что на заседание суда не явились ни представители истца, ни представители ответчиков.

Указанные политические партии декларируют либеральные идеи о гражданском контроле за властью. Что не мешает им критиковать внесистемную оппозицию. Так, официальный сайт Партии свободных граждан сообщал об отказе в регистрации Алексея Навального в качестве кандидата на пост президента России с использованием термина «баттхерт».

Екатеринбург, Максим Бородин, Семен Саливанчук

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