В Невьянске судят фельдшера за «мертвые души» при проведении диспансеризации

Невьянский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении местного участкового фельдшера, обвиняемого в мошенничестве при проведении диспансеризации. Женщина ради премиальных выплат составила фиктивные документы, указав в них несуществующих пациентов.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, врач Невьянской центральной районной больницы для улучшения показателей своей работы умышлено указала ложные сведения о прохождении 19 гражданами диспансеризации. Хотя на самом деле этим людям не оказывались медицинские услуги. На основе поддельных документов больница получила из бюджета ТФОМС средства на диспансеризацию этих граждан, а фельдшер необоснованно получила стимулирующие выплаты.

Обвиняемой вменяется преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Невьянск, служба информации РИА «Новый День»

Невьянск. Другие новости 10.01.18

Куйвашев начал поиск «креативного» директора для Шарташского лесопарка. / Суд приостановил на полгода деятельность ячеек двух политических партий (ВИДЕО). / В каникулы четверо екатеринбуржцев отравились метанолом, выпив стеклоочиститель. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»