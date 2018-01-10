В Свердловской области назначили двух новых районных прокуроров

Два районных прокурора Свердловской области переведены на новое место службы. Как сообщили РИА «Новый день» в пресс-службе областной прокуратуры, бывший прокурор отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей Григорий Чесноков приказом Генпрокурора России назначен прокурором Талицкого района. Его предшественник на этом посту Сергей Симонов недавно стал прокурором Нижнесергинского района.

Новым прокурором Новолялинского района стал Александр Михайленко. Ранее он работал в этом же районе в должности зама. Бывший районный прокурор Игорь Ишеев сейчас работает в Нижней Туре.

Талица, Новая Ляля, служба информации

Талица, Новая Ляля. Другие новости 10.01.18

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