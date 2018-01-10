Все ради ЧМ: жителям центра Екатеринбурга не придется тратиться на капремонт, за них заплатит бюджет (ФОТО)

В самом центре города рабочие начали капитальный ремонт зданий, приуроченный к Чемпионату мира по футболу. Так, вокруг дома на Ленина, 22А соорудили леса и приступили к ремонту фасада. Согласно данным Фонда капремонта Свердловской области, дом 1951 года постройки стоял в краткосрочной региональной программе на 2018-2020 годы, в этот период планировалось провести в том числе и фасадные работы, но поскольку здание находится на маршруте следования клиентских групп ФИФА, то на его ремонт деньги выделили не из общего котла, а из городского и областного бюджетов – всего 3,8 млн рублей. На эти средства здание (а оно является объектом культурного наследия) должны заново оштукатурить, отремонтировать металлические элементы, отмостки, козырьки, крыльца, а еще – демонтировать кондиционеры и заменить оконные и дверные блоки. Исполнитель работ по результатам конкурса – ООО «СБ».

Между тем, фасадные работы, равно как и замена кровли и системы теплоснабжения, в рамках программы капремонта запрещены зимой – их можно проводить только в теплое время года. Однако формально работы на Ленина, 22а, проводят не в рамках капремонта, поэтому, видимо, правило можно нарушить.

С жильцов дома взносы на капремонт собирают, но ремонты таких зданий (объектов КН) за счет «общего котла» пока не проводят. Как напомнили «Новому Дню» в Фонде капремонта Свердловской области, ранее федеральные власти обещали придумать, как финансировать капитальный ремонт жилых домов, которые вместе с тем являются объектами культурного наследия. Как правило, такие работы требуют куда больших затрат и спецдопусков, каких обычно нет у простых подрядчиков по капремонту.

Добавим, что в Екатеринбурге также за бюджетный счет отремонтируют дома на проспекте Ленина, 5 и 29, Вайнера, 9а, 8 марта, 1. Все они тоже являются объектами культурного наследия. Однако на пути следования клиентских групп ФИФА куда больше четырех домов, и повезет ли так жителям остальных, пока неясно. «Новый День» направил запрос на эту тему в администрацию Екатеринбурга.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 10.01.18

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