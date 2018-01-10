Полицейские задержали курганца из Сочи, который украл дорогие джинсы и духи в Кольцово

Сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, который осенью совершил несколько краж в аэропорту Кольцово. 31-летний подозреваемый, который сейчас живет в Сочи, похитил дорогие модные джинсы и духи из магазина в зоне вылета. Ранее мужчина был судим за кражи в Кургане.

Первая кража в одном из магазинов аэропорта Кольцово была зафиксирована транспортными полицейскими 10 ноября. Администратор магазина одежды, находящегося в стерильной зоне, сообщила, что во время ревизии обнаружила пропажу одной пары джинсов итальянского производства стоимостью 16 450 рублей. Спустя несколько дней администратор другого магазина сообщил, что в тот же день пропала туалетная вода стоимостью 1500 рублей.

«Оперативные сотрудники транспортной полиции через несколько дней выяснили данные предполагаемого похитителя. Им оказался 31-летний житель города Кургана, который на тот момент проживал в Адлерском районе города Сочи, – рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД по УрФО. – 8 января задержали злоумышленника. Установить местонахождение мужчины помогла, в том числе, его страница в социальной сети. Похитителем оказался подозреваемый, незадолго до совершения краж устроившийся на работу в олимпийском парке. Похищенные дорогостоящие джинсы и туалетную воду, которыми он пользовался все это время, полицейские у злоумышленника изъяли».

Как рассказал сам вор, в магазинах он прятал похищенное в пакет и спешно уходил. Сотрудники ЛО МВД России в аэропорту Кольцово также выяснили, что в 2016 году злоумышленник судим за совершение кражи в Кургане. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 «Кража».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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