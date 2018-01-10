«Уральские авиалинии» запустили сервис продажи билетов за час до вылета

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила услугу дистанционной покупки билета на рейс всего за час до вылета самолета. Приобрести билеты можно через сайт, мобильное приложение, либо позвонив в call-центр, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«Теперь каждый провожающий может стать пассажиром, купив билет, даже если до вылета остался всего один час! Также можно оплатить дополнительный багаж, выбрать и оплатить комфортное место или перевозку домашнего питомца. Ранее в мобильном приложении продажа билетов закрывалась за 4 часа до вылета рейса, на сайте – за 12 часов», – говорится в сообщении.

Услуга доступна держателям банковских карт, поддерживающих 3DSecure для безопасных платежей. При покупке билета через мобильное приложение пассажирам дается дополнительная скидка.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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