Из-за строительства офисника в центре Екатеринбурга закроют улицу

В Екатеринбурге на четыре дня будет закрыто движение по улице Шарташской.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, движение транспорта будет закрыто с 23 по 26 января на улице Шарташской на участке от Кузнечной до Бажова. На улице Шарташской строится офисное здание, движение перекрывают из-за газовиков – АО «Газмонтаж» будет прокладывать газопровод до офисника.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.01.18

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