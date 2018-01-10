Сергей Карякин покидает ралли «Дакар-2018»: спортсмен сломал руку

Уральский гонщик не сможет далее участвовать в ралли Дакар-2018. Сергей Карякин опубликовал в своем аккаунте в сети «ВКонтакте» грустные новости: сегодня при прохождении трассы на пятом спецучастке он сломал руку. «Извините, что не смог порадовать вас, друзья на финише в Аргентине, обидно до слез», – написал спортсмен на своей странице в соцсети.



При этом буквально накануне поклонники гонщика радовались его победе на четвертом спецучастке ралли «Дакар-2018». Уже тогда Карякин отмечал сложность трассы. «Очень много сходов, пожалуй, такого сложного начала «Дакара» не было давно, причем он не столько длинный, сколько действительно тяжелый. Все, что только можно было собрать, – собрали, абсолютно все виды поверхности: огромные камни, пески, каменистые дороги, горные серпантины…», – писал спортсмен.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.01.18

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