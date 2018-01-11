В Екатеринбурге вынесен приговор банде автоугонщиков, предпочитавших «Хендаи»

Вынесен приговор двум членам шайки автоугонщиков, которые орудовали в Екатеринбурге и его окрестностях, при этом особую привязанность питали к автомобилям марки «Хендай».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, весной 2017 года ранее судимые Константин Пьянков и Максим Машенцев угнали на территории Екатеринбурга и Ревды девять автомобилей марки «Хендай Солярис». Примечательно, что похищали они только автомобили данной марки. Для угонов они использовали заранее приобретенное оборудование для взлома запирающих устройств и запуска двигателей. Материальный ущерб 9 потерпевших превысил 4,4 млн рублей. После задержания подсудимых 8 из 9 похищенных автомобилей были возвращены их владельцам.

Серийные угонщики приговорены к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Заявленные потерпевшими гражданские иски удовлетворены.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 11.01.18

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