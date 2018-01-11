В Екатеринбурге сгорел барак, в котором жили мигранты (ФОТО)

В микрорайоне Пионерском накануне поздно вечером загорелся деревянный дом. Соседи рассказали, что в нем жили мигранты, которые незаконно подключились к электричеству.

Около 21:19 в МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Памирской. Горел деревянный дом, на тушение отправили 23 человека и 5 машин. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, огонь локализовали к 21:43, еще примерно через полчаса удалось ликвидировать открытое горение, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили уже после двух ночи.

В итоге огонь уничтожил надворные постройки, кровлю, внутреннюю отделку дома, пожар распространился на площадь в 100 кв. метров.

Служба спасения «Сова» со ссылкой на соседей жильцов этого дома сообщает, что в нем жили мигранты, которые нелегально провели электричество. При этом огонь от полыхающего барака мог перекинуться на другие постройки. «По прибытии было установлено, что горят дом и надворные постройки. Благодаря слаженной работе сотрудников пожарной охраны в количестве 27 человек удалось отстоять два соседних дома, так как силы и средства были направлены на защиту изначально», – сообщил Роман Филиппов, начальник караула первой пожарной части. О жертвах не сообщается.

Екатеринбург, служба информации

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