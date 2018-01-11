В Серове директору школы грозит уголовка за служебный подлог

В Серове возбуждено уголовное дело в отношении 45-летней директрисы местной школы по ч.1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».

По версии следствия, женщина взяла на работу на полставки свою приятельницу, которая якобы работала воспитателем продленки. По факту, работа не выполнялась, но знакомой директрисы начислялась зарплата. Точный размер ущерба пока уточняется, расследование уголовного дела продолжается.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 11.01.18

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