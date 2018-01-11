Наркоторговцы начали использовать здания школ для рекламы своих telegram-каналов (ВИДЕО)

В Юго-Западном районе Екатеринбурга здание лицея и окрестных построек на территории учебного учреждения исписали рекламой «закладчиков», продающих наркотики через telegram-каналы.

Наркоторговцы исписали школу

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для этого продавцы использовали трафареты и баллончики с краской. На территории школы было обнаружено не менее десятка адресов каналов, через которые реализуют наркотические вещества. Примечательно, что кроме них на территории школы обнаружились и адреса, предлагающие работу. Она не конкретизирует задачи, но обещает доход от 40 до 75 тысяч рублей – надписи выполнены тем же цветом, рядом с рекламой наркоканалов.

В администрации школы на сигнал отреагировали оперативно, пообещав закрасить рекламу в ближайшее время. Кроме того, надписи обнаружились и за территорией школы – представители администрации лицея пообещали сообщить в полицию и о них. Отметим, что раньше наркоторговцы не были замечены в рекламе своего товара прямо у учебных учреждений.

Екатеринбург, Максим Бородин, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 11.01.18

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