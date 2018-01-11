Лофт Лошагина выставили на продажу

Лофт фотографа Дмитрия Лошагина, где он, как позднее выяснило следствие и установил суд, убил свою жену-модель Юлию, выставили на продажу. Напомним, квартира площадью 400 квадратных метров находится на 16 этаже дома на улице Белинского, 32. Цена лота – 41 млн рублей.

«Объект уникальный! Свободная планировка (документы это подтвердят). Уникальной особенностью является конструкция данной квартиры, что позволяет насладиться потрясающим видом на город в 360 С», – говорится в объявлении.

Напомним, что после того, как Лошагин был отправлен в колонию, владелицей 400-метровой квартиры стала его мать Светлана Соколова. На элитную жилплощадь также претендовала теща Лошагина, мать убитой Юлии, – она требовала выплатить ей компенсацию за моральные страдания от убийства ее дочки.

Первое время Соколова сдавала помещение в аренду. Причем соседи фотографа были крайне недовольны новыми жильцами, которые устраивали шумные вечеринки. Члены товарищества собственников жилья дома даже собирали подписи под требованием прекратить нарушать спокойствие соседей.

«Вечеринки проходят в основном с пятницы по воскресенье, но бывает и в будние дни. Проблема в том, что теперь музыка играет и после 12 ночи, и до 4 утра. Плюс ко всему публика значительно изменилась, о безопасности теперь и речи нет. Гости кидают окурки прямо в подъезде, оставляют бутылки из-под спиртного», – сетовали жильцы многоэтажки.

Екатеринбург, служба информации

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