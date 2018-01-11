Под Екатеринбургом перекроют дорогу из-за православного забега

В эту субботу под Екатеринбургом, у Ганиной Ямы пройдет православный полумарафон. Заявки прислали около трехсот человек. Ради спортсменов движение по маршруту забега будет закрыто.

Православный полумарафон начнется 13 января в 11:00 на территории, прилегающей к монастырю Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме, старт и финиш у паломнического центра, дистанция пролегает по участку дороги со стороны населенного пункта Коптяки от развилки перед паломническим центром до поворота на поселок Золотая Горка. Спортсмены пробегут 21 км 100 метров – четыре круга от центра «Ганина Яма» в сторону Среднеуральска.

«В забеге участвуют сильнейшие стайеры Свердловской области: Андрей Миняков, Алексей Никоноров – победители и призеры многих всероссийских соревнований на стадионе и шоссе. Участвуют также Олег Харитонов – действующий рекордсмен мира по забегу на 100 миль и Александра Морозова – победитель международного марафона «Комрадс», проходившего в Южной Африке в 2017 году, и победитель всероссийских соревнований по бегу на шоссе», – рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии. Организаторами забега выступают клуб бега «Урал-100» и монастырь Святых Царственных Страстотерпцев.

Регистрация участников еще не закончена, как указано в положении о полумарафоне, чтобы принять участие в забеге, необходимо заплатить оргвзнос – в день проведения мероприятия он составит 2000 рублей, при заблаговременной регистрации сумма меньше. Количество участников лимитировано, участвовать в полумарафоне могут не более 400 человек.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 11.01.18

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