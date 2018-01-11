Эксперты ВШЭ изучили рабочих с Уралмаша: вышел портрет скучающих по СССР и ходьбе строем

Ученые НИУ ВШЭ провели полевое исследование жителей Уралмаша в Екатеринбурге. Под опрос попали рабочие «Уралмашзавода» и местные активисты. Портрет вышел тоскливый: рабочие с Уралмаша ностальгируют по СССР, чувствуют социальное неравенство, причем не только по отношению к офисным работникам, но и к образованной молодежи из числа рабочих.

В НИУ ВШЭ уточняют, что для проведения исследования группа социологов – Елизавета Полухина, Анна Стрельникова и Александрина Ваньке – провели на Уралмаше месяц. Они занимались глубинными интервью, вопросы которых можно разделить на три блока: прошлое из СССР, прошлое времен 90-х и настоящее. «Новый День» предлагает оценить, что ответили рабочие, проживающие в микрорайоне.

Тоска по определенности и уважению в СССР

Как оказалось, рабочие с ностальгией вспоминают СССР, потому что именно в то время их профессия пользовалась почетом, а также потому, что все заранее было понятно: где учиться, где работать, в какой детсад отдать ребенка и когда будет пенсия. А еще можно было ходить со знаменами цеха.

«…Потому что у них было всё, им нужно было только ходить на работу, за них было все построено. Понимаете? Они знали, что они выйдут – они получат пенсии. Они знали, что они заболели – они пойдут, и им окажут посильную помощь, им не надо будет за это платить. Если они родили – им дают садик» (женщина, активистка Уралмаша). «…Потом школа. После школы – ГПТУ [профессиональное училище]. Всё продумано! А если нет ни заводов, ничего – как жить?» (машинист насосных установок, женщина, 52 года).

«…Цеха выстраиваются, каждый цех несет свои знамена… Понимаете? Все идут, и я иду. Наше поколение, оно настолько с радостью это всё вспоминает… Хотелось бы, чтобы наши дети хотя бы десятую часть пережили того, что мы, настолько это было весело» (эксперт, женщина, активистка района Уралмаш).

«В целом самоощущение советского рабочего строилось на представлении о «простом советском человеке», готовом трудиться и довольного теми обычными вещами, которые дает индустриализация, центральная плановая экономика и городская жизнь. И эта жизнь описывается в таких категориях, как «гордость», «счастье», «единение», – отмечают в ВШЭ.

Тяжелые 90-е

Эпоха 90-х оставила в жизни рабочих тяжелый след – что понятно. Зарплаты задерживались, люди с заводов уходили в торговлю, отпуска тратились на выращивание картошки, чтобы хоть как-то прокормить семью, – не хватало продуктов питания. Завод в это время менял форму собственности, рабочие отдавали акции за бесценок, а на территории Уралмаша, по сути, главной властью была ОПГ.

«Мы грибы принесли, а даже пожарить не на чем. На чём жарить? Масла-то нет!» (машинист насосных установок, женщина, 52 года).

Настоящее: ощущение социального расслоения

«Современная идентичность рабочих – это своего рода микс, который включает советские и постсоветские практики, смыслы и ценности. Сохраняется память о советском прошлом и попытки найти основания для идентичности за пределами трудового коллектива», – отмечают ученые.

«Если без лишней скромности, то я – хороший человек…. Я был рад, что родился в Советском Союзе…. Полностью соответствовал советским наработкам, которые вбивали в голову» (слесарь-сантехник, мужчина, 53 года).

«Нормальные мужики, на них Россия и держится. (Вопрос: что общего у этих людей?) Честь и достоинство человеческое… Прошлым живем. Я обычный человек. Россиянин. Люблю Родину, но не государство» (слесарь-сантехник, мужчина, 53 года).

Вместе с этим рабочие ощущают социальное расслоение, им некомфортно общаться с людьми не из своего круга. Например – с теми, кто не носит униформу, работает в офисе.

«…Контора у нас – это «элита»… Контора – это вышестоящее наше руководство [завода, – прим. авторов]. Даже наша секретарь – тоже «пуп земли». Как говорят, благородного пастуха дочь (смеется). Никак к ней не обратишься по-простому» (аппаратчик химводоочистки, женщина, 54 года).

«Если люди работают где-то с высшим образованием в отделах, они всё равно по-другому как-то себя ощущают. Мы же пришли на завод, переоделись и ходим в рабочей одежде… (пауза) Всё равно к рабочим относятся хуже, мне кажется…. Те, кто в отделе работает, они же себя чувствуют лучше» (слесарь, женщина, 60 лет).

«В среде рабочих также происходит расслоение. Появляется новый класс специалистов, которые работают на импортном современном оборудовании. Они относятся к рабочим, но у них может быть высшее образование и они постоянно совершенствуют свои навыки. Но это характерно уже для молодых поколений», – отмечают авторы исследования.

Екатеринбург, служба информации

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