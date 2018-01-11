Екатеринбургская студентка стала чемпионкой мира по ледолазанию

Екатеринбурженка Диана Галимова выиграла золото на юниорском чемпионате мира по ледолазанию, который прошел в горнолыжном курорте Мальбун в Лихтенштейне. 18-летняя девушка победила в дисциплине «скорость», опередив ближайшую соперницу на 1,5 секунды.

«На самом деле к этому чемпионату мира подготовилась не очень хорошо. В прошлом году я заканчивала 11 класс, готовилась к поступлению в вуз, на тренировки не хватало времени. Поэтому в дисциплине «трудность» не получилось хорошо выступить, хотя трассы были для меня несложными. Но со «скоростью» я справилась, выиграла две попытки из трех в финальном забеге», – рассказала Диана «Новому Дню». Мировое первенство стало уже третьим для екатеринбургской спортсменки. В копилке ее наград есть две серебряных медали и бронза, и вот, наконец, победа.

Всего в соревнованиях юношей и девушек по ледолазанию в Лихтенштейне приняли участие более 70 спортсменов из 10 стран. Сборная России заняла первое место в командном зачете. «Наш гимн играл практически постоянно. Пару раз только включали другой», – поделилась впечатлениями Диана.

После возвращения в Екатеринбург юной чемпионке предстоит сдать экзамены зимней сессии – она учится на 1 курсе Уральского федерального университета. Затем начнется подготовка к новым соревнованиям. В феврале Диана Галимова примет участие в областном чемпионате, а весной отправится на свои первые взрослые соревнования в Киров, где пройдет этап Кубка мира, а затем чемпионат России по ледолазанию.

«Что подготовиться к соревнованиям, нужно тренироваться круглосуточно. Совмещать с учебой сложно, но я уже примерно поняла, как нужно распределять время, чтобы все успевать. А вообще альпинизмом занимаюсь с 12 лет. С детства любила лазить по деревьям и крышам, так что такой вид спорта по мне. Ледолазанием увлеклась три года назад. Там немного сложнее, нужно постоянно качать мышцы, должна быть своя техника прохождения трассы. Мне это нравится», – говорит Диана.

Ледолазание – экстремальный вид спорта, заключающийся в преодолении крутых ледовых склонов с помощью специального снаряжения. Он быстро набирает популярность и уже претендует на включение в программу зимних Олимпийских Игр. Так, демонстрационные соревнования по ледолазанию можно будет увидеть на Олимпиаде в Южной Корее, которая состоится с 9 по 25 февраля.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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