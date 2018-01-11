Свердловское правительство соберется только 18 января и займется своими пенсиями

Первое заседание правительства Свердловской области назначено только на 18 января.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня повестка заседания была размещена на официальном сайте кабмина. Всего в ней пока 13 вопросов. Например, планируется в очередной раз перераспределить обязанности между членами правительства, а также изменить порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы Свердловской области. Докладчиком по обоим вопросам выступит первый вице-губернатор Владимир Тунгусов. Также в планах кабмина – обсудить планы по укреплению семейных ценностей и традиций, за это ответственен вице-губернатор Павел Креков.

Напомним, что на каникулах до сих пор находится заксобрание области. Совет заксо назначен на 8 февраля, пленарное заседание – на 20 февраля.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 11.01.18

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