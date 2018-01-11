Каменский суд отправил за решетку мужчину, который сломал шею виновнику ДТП с его женой

В Каменском суде вынесли приговор мужчине, который избил водителя. Поводом стало ДТП – пострадавший врезался в машину супруги осужденного. Виновнику аварии в итоге сломали шею.

Речь идет о ДТП, произошедшем в феврале прошлого года неподалеку от села Покровское Каменского района. На перекрестке дорог Кисловское – Покровское – Часовая – Богданович водитель ВАЗ-21099 выезжал со второстепенки и не уступил дорогу «Калине». После ДТП Сергей Курицын, супруг управлявшей «Калиной», накинулся на виновника аварии с кулаками. В итоге мужчину госпитализировали с множественными травмами, в том числе компрессионным переломом 6 и 7 шейных позвонков, что эксперт оценил как причинение тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, Курицына судили по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Обвиняемый вину не признал, ссылаясь на состояние аффекта после аварии с его семьей. Но эксперты состояние аффекта исключили.

Мужчину приговорили к году колонии в исправительной колонии общего режима. В качестве компенсации морального вреда он выплатит потерпевшему 500 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Каменский район, служба информации

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