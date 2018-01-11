Из горящего дома в Березовском эвакуированы 19 человек, из них пятеро – дети

Пожар в жилом доме в Березовском стал причиной эвакуации 19 человек, в том числе пятерых детей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, сигнал о том, что квартира на 3-м этаже 5-этажного жилого дома на улице Мира загорелась, поступил сегодня в 13:05. На площади 1 кв. м горело домашнее имущество. Пожарные эвакуировали по лестничным маршам 19 человек, в том числе пять детей.

В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 6 человек личного состава. Уже в 13:10 открытое горение было ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 14:03.

Березовский, служба информации

Березовский. Другие новости 11.01.18

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