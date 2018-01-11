До конца января в Академическом откроется большое почтовое отделение

В конце января в Академическом откроется новое большое почтовое отделение на проспекте Академика Сахарова. Это позволит разгрузить очереди, которые регулярно возникают в отделении на улице Мехренцева.

Как пишет портал района Академический akademekb.ru, отделение на проспекте Академика Сахарова, 78, по площади будет сравнимо только с Главпочтамтом на проспекте Ленина. Сейчас в помещениях заканчивают ремонт и уже начали завозить мебель. В отделении будет, в том числе, самообслуживание. «Почта России» обещает, что отделение откроет двери для посетителей до конца января.

Напомним, ранее жители Академического вынуждены были ездить за корреспонденцией и посылками на улицу Бардина. В ноябре 2016 года в Академическом открылось почтовое отделение на улице Анатолия Мехренцева, 46. Но там регулярно возникают очереди. Новое отделение на Сахарова поможет решить проблему.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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