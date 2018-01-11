В МЧС запретили выходить на лед городского пруда

Жителям Екатеринбурга запретили выходить на лед городского пруда. Есть угроза провала – тем более, что в Исеть регулярно сбрасывают теплые воды.

Сегодня сотрудники МЧС вышли к городскому пруду, чтобы напомнить не только рыбакам, но и обычным прохожим: срезать дорогу по льду опасно. Отметим, каждую зиму поверхность пруда становится местом для прогулок, натоптаны популярные маршруты от 9-й Гимназии до «Космоса», от Дома Севастьянова в сторону Театра драмы, замерзшая акватория позволяет сократить дорогу.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, толщина льда на городском пруду – от 20 до 45 сантиметров. Но спасатели уверяют: провалиться все равно можно. «Надо понимать, что это река с запрудой, и есть течение, и раз есть выход воды, значит, лед в том месте, где мы стоим, проседает, потому что вода уходит. И самое главное, что непредсказуемо может быть подо льдом, здесь везде сброс теплой воды, в частности, с метро», – рассказал Евгений Хренков, старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС МЧС России по Свердловской области.

В МЧС напомнили: непрочный лед обычно рыхлый и пористый – при ходьбе раздается характерный треск и хлюпанье. Причем в некоторых местах он может быть припорошен снегом, что более опасно. Несмотря на запрещающие знаки и предупреждения спасателей, люди все равно выходят на Городской пруд.

Екатеринбург, служба информации

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