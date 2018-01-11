«Мегафон» запустил услугу, которая позволит родителям отслеживать телефон ребенка

«Мегафон» запускает услугу «Родительский контроль», которая позволяет мамам и папам смотреть на карте, где находится ребенок, управлять настройками его телефона и ограничивать доступ к сайтам. Также дистанционно можно будет пополнить баланс телефона ребенка.

«Согласно исследованию Google, российская молодежь от 13 до 24 лет – это первое цифровое поколение, взрослеющее в окружении технологий. Они проводят в сети значительно больше времени, привыкли к неограниченному доступу к информации с любого устройства и в любой ситуации, поэтому их постоянным спутником является смартфон. Для безопасности детей «Мегафон» запустил услугу «Родительский контроль», – сообщает сегодня пресс-служба сотового оператора.

Интерфейс позволяет следить за балансом телефона ребенка и пополнять его при необходимости. Можно посмотреть на карте, где находится сын или дочь, а также блокировать доступ к неподходящим для детей сайтам. Для использования услуги нужно авторизоваться на сайте «Родительского контроля» и создать профиль ребенка, используя подсказки. На его номер будет отправлено SMS для получения согласия на управление. После подтверждения профиль станет активным.

Стоимость услуги за первый профиль ребенка составляет 5 рублей в день, а за каждый дополнительный прибавляется по 1 рублю. Максимально можно добавить пять номеров.

Также можно установить на детский смартфон Android-приложение, которое позволит следить за зарядом батареи и балансом; удаленно управлять звуком и интернетом на устройстве; получать более точные геоданные.

«Родительский контроль» – это еще одна услуга для семьи в нашей экосистеме сервисов. Каждая наша услуга для семьи строится на безопасности абонента и его близких, предлагая современные технологические средства: система «Умный дом», «Радар», «МегаФон.Здоровье», – прокомментировал Артем Вильман, директор по новым услугам «Мегафона».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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