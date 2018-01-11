Уральская резня бензопилой: лесоруб жестоко убил собутыльника (ФОТО)

На Урале полицейские раскрыли жестокое преступление – лесоруб расправился со своим собутыльником с помощью бензопилы.

Как рассказал «Новому Дню» пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудники уголовного розыска ОВД города Алапаевска задержали предполагаемого убийцу-лесоруба. Вместе с приятелем он подрабатывал заготовкой дров. После работы они стали выпивать в доме лесоруба. «Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой один ударил второго. Простить такое даже близкому приятелю оказалось делом невозможным, вероятно, «приняли на грудь» чересчур много. Хозяин частного дома, недолго думая, схватил бензопилу, завел ее и, словно, маньяк из фильма ужасов начал пилить в прямом смысле этого слова обидчика в области головы, едва не отчленив ее полностью. Расправа закончилась быстро несовместимыми с жизнью травмами», – рассказал агентству полковник Горелых.

Интересно, что в полицию «мясник» обратился сам – находясь в состоянии алкогольного опьянения, он рассказал правоохранителям, что обнаружил в доме тело знакомого, но кто его убил, не знает. Приехавшие на место оперативники довольно быстро разобрались в том, кто виновен, – одежда и руки хозяина дома были в крови. «Под прессом неопровержимых улик вскоре он дал признательные показания и написал явку с повинной, дабы не усугублять свою дальнейшую участь. Орудие преступления сыщики передали вместе с собранными материалами нашим коллегам в Следственный комитет», – сказал Валерий Горелых.

Добавим, что по факту убийства Алапаевским следственным отделом СУСКР возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ, задержанному лесорубу предъявлено обвинение в совершении этого преступления, он заключен под стражу, расследование продолжается.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 11.01.18

«Мегафон» запустил услугу, которая позволит родителям отслеживать телефон ребенка. / В МЧС запретили выходить на лед городского пруда. / До конца января в Академическом откроется большое почтовое отделение. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»