Для свердловских вице-губернаторов готовят общественных советников

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о правовом статусе общественных советников при вице-губернаторах. Исключением стали только первый заместитель губернатора Владимир Тунгусов и министр финансов области Галина Кулаченко – требования к их помощникам определяют администрация губернатора и минфин соответственно.

Согласно документу, общественным советником свердловского вице-губернатора может стать гражданин России, достигший 18 лет и имеющий заслуги или выдающиеся достижения в экономической, научно-технической, социальной, культурной и других сферах жизни общества. При этом кандидат не должен быть государственным или муниципальным служащим. В обязанности советника входит сбор информации об отношении населения к решениям власти, подготовка аналитических записок и консультации. При этом он работает бесплатно, с ним не заключается трудовой контракт.

В положении также оговаривается, что помощники вице-губернаторов не вправе разглашать конфиденциальную информацию, пользоваться своим положением в личных целях и публично критиковать решения власти. Кроме того, им запрещено принимать подарки и вознаграждения и совершать любые действия, порочащие авторитет губернатора и его заместителей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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