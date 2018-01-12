Из-за менингококковой инфекции ребенок скончался за сутки. Санврачи говорят о росте заболеваемости на Урале

В Свердловской области растет заболеваемость менингококковой инфекцией. Незадолго до нового года от менингококкового сепсиса погиб ребенок, болезнь до летального исхода развилась всего за 24 часа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области, в конце декабря прошлого года от молниеносной формы менингококкового сепсиса погиб 16-летний ребенок. Болезнь унесла жизнь подростка за 24 часа. Всего за прошлый год было зарегистрировано 30 случаев менингококковой инфекции, в том числе 25 случаев генерализованных форм, погибло пять человек. Крупная вспышка произошла в Цыганском поселке – диагноз «менингит» поставили 21 человеку.

В Роспотребнадзоре отмечают, что показатель заболеваемости ниже среднемноголетних значений, но по сравнению с предыдущим годом он вырос на 40 %. Чаще всего заболеванию подвержены дети и подростки, на долю которых в 2017 году пришлось 73% от общего числа заболевших и 80% генерализованных форм. Инфекция передается воздушно-капельным путем от инфицированного человека. Инкубационный период составляет от 1 до 10 дней, обычно менее 4 дней.

По данным ВОЗ, при тяжёлых формах инфекции даже в случае своевременного диагностирования и надлежащего лечения на ранних стадиях болезни 5-10% пациентов умирают, как правило, через 24-48 часов после появления симптомов, у 10-20% выживших людей бактериальный менингит может приводить к повреждению мозга, потере слуха или трудностям в обучении.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.01.18

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