Екатеринбуржец отсудил 62 тысячи рублей за бракованное кольцо с бриллиантами

Житель Екатеринбурга выиграл судебное дело против Московского ювелирного завода, отказавшегося вернуть покупателю деньги за некачественный товар.

История началась в 2015 году, когда мужчина приобрел в фирменном магазине завода золотое кольцо с бриллиантами. Впоследствии из украшения выпали четыре камня. Продавцы отказались принимать назад испорченное изделие. Тогда екатеринбуржец заказал за свой счет экспертизу качества, которая подтвердила производственный дефект и некачественное крепление бриллиантов. Но и заключение экспертов магазин проигнорировал.

Возмущенный покупатель обратился в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга и потребовал взыскать с ОАО «Московский ювелирный завод» 100 тысяч рублей. Мужчина приобрел кольцо за 28 933 рубля, но запросил сумму 72 334 рубля, так как, по его словам, именно столько стоит сегодня аналогичное ювелирное украшение. Кроме того, по мнению истца, завод должен был заплатить ему компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей и расходы за почтовые и копировальные услуги.

Суд удовлетворил требования истца частично, отказав в «накрутке» стоимости кольца. В итоге ювелирный завод вернет мужчине деньги по чеку – 28,9 тысяч рублей, а также выплатит 15 тысяч рублей неустойки, 500 рублей в качестве компенсации морального вреда, 15 тысяч рублей штрафа и возместит все судебные расходы. Всего более 62 тысяч рублей. При этом покупатель обязан вернуть заводу дефектное кольцо.

Екатеринбуржец остался недоволен решением райсуда и подал апелляцию. Однако Свердловской областной суд полностью подтвердил выводы нижестоящей инстанции и оставил решение без изменений, сообщили в пресс-службе облсуда.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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