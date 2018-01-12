Пожар в Новой Ляле чуть не уничтожил бумажный цех ЦБК (ФОТО)

Сегодня утром в Новой Ляле горел бумажный цех целлюлозно-бумажного комбината. Огонь охватил 250 квадратных метров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, сигнал о пожаре в бумажном цехе на территории Новолялинского ЦБК поступил в 06:46. Первые пожарные подразделения прибыли к месту пожара уже через 6 минут. По словам руководителя тушения – начальника 16-й пожарно-спасательной части Евгения Брылякова, площадь пожара к этому времени уже составляла 250 кв. м, огнем была охвачена кровля и бытовые помещения на втором этаже цеха. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 15 человек. Звеном газодымозащитной службы со второго этажа спасена женщина, которая из-за сильного задымления не смогла самостоятельно эвакуироваться. Пожарные вывели ее из горящего здания в маске «Самоспасатель».

Для тушения пожара на втором этаже и на кровле пожарные использовали приставные трехколенные лестницы. Для тушения огня на кровле огнеборцы с помощью шанцевого инструмента производили вскрытие конструкций и проводили проливку.

В течение 3-х часов пожарные справились с огнем. Площадь пожара составила 500 кв. м. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 14 человек. Пострадавших нет.

Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели. Наиболее вероятной причиной эксперты МЧС называют короткое замыкание электропроводки. Производственные помещения цеха удалось отстоять, они продолжают свою работу в штатном режиме.

Новая Ляля, служба информации

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