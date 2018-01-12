Екатеринбург отпразднует 295-летие «грандиозными» тематическими фестивалями

В мэрии Екатеринбурга определились с концепцией празднования 295-летия города. По задумке управления культуры, торжества пройдут в формате мультижанрового фестиваля, а весь центр уральской столицы будет поделен на грандиозные тематические зоны, сообщили в пресс-службе администрации.

День города в 2018 году состоится 18 августа. Как было объявлено на совещании по подготовке к празднику, которое состоялось сегодня, основные праздничные площадки будут сосредоточены в центральной части города. В Историческом сквере пройдет театральный карнавал под открытым небом, где зрители увидят уличные спектакли и перформансы. Площадь 1905 года станет музыкальной площадкой с финальной городской дискотекой. Октябрьская площадь превратится в гигантский танцпол, а территория Литературного квартала и площадка рядом с ККТ «Космос» станут центром детского праздника. Место фуд-зоны пока не определено, но она также будет размещаться в центре.

День города завершится праздничным салютом над акваторией городского пруда. Организаторы рассматривают возможность перенести время фейерверка на более позднее время – с 23:00 до 23:30. Для отдаленных районов города также планируется устроить специальные праздничные площадки, однако их тематика пока не определена.

Напомним, летом 2018 года в Екатеринбурге состоятся сразу несколько масштабных событий. В июне в городе пройдут четыре матча Чемпионата мира по футболу ФИФА, в июле – памятные мероприятия в рамках фестиваля «Царские дни». В свою очередь, празднование Дня города в августе должно стать генеральной репетицией в преддверии 300-летнего юбилея Екатеринбурга, заявили в мэрии.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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