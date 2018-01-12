Уралмашзавод избавляется от старых шламовых полей – их отдадут под застройку

Сегодня на общественных слушаниях в администрации Екатеринбурга был утвержден план рекультивации двух шламохранилищ литейного производства Уралмашзавода. Если проект утвердят в Росприроднадзоре, на месте двух прудов с отходами появится участок земли под застройку.

Как рассказал РИА «Новый День» первый заместитель генерального директора управляющей компании «УЗТМ-КАРТЭКС» Андрей Кузнецов, предприятие избавляется от двух старых шламовых полей площадью 5 000 и 10 000 квадратных метров в районе поселка Калиновский, исполняя предписание надзорных органов от 2009 года. До 1995 года на шламовые поля свозили песок, отделенный при промывке формовочных смесей, и материалы, которые улавливала вентиляционная система литейных цехов.

Несколько лет промышленный гигант не мог получить доступ строительной техники к отстойникам, но теперь спор с арендатором прилегающих земель разрешен. Согласно проекту, в течение трех месяцев шламовые поля будут законсервированы. Это значит, что воду из прудков откачают, а на месте хранилища насыплют грунт и плодородную почву. После рекультивации земля будет размежевана под застройку.

Стоимость рекультивации подрядчик оценил в 12 миллионов рублей. Вероятнее всего, работы начнутся весной, после согласования проекта Росприроднадзором.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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