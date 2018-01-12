На реке Уфа и Верх-Нейвинском пруду найдены опасные ледовые переправы

В Свердловской области выявлены четыре несанкционированные ледовые переправы, по которым с риском для жизни передвигаются транспортные средства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, три из них расположены на реке Уфе в Красноуфимском округе, одна – на Верх-Нейвинском пруду. Местных глав обязали принять меры по ликвидации несанкционированных выездов транспорта на лед. Пока же на реке Уфе для пресечения выезда транспорта на лед дежурят сотрудники ГИМС совместно с представителями Рыбоохраны. С начала года выявлены 6 нарушителей, они оштрафованы на сумму от 3 до 5 тысяч рублей.

Администрация Красноуфимского округа должна ликвидировать переправы до 23 января. Власти Верх-Нейвинского уже приняли оперативные меры: в месте переправы выставлены запрещающие аншлаги, места выезда на лед ограждены снеговой насыпью.

Всего в Свердловской области освидетельствованы сотрудниками ГИМС и официально разрешены к эксплуатации только три ледовые переправы на реке Сосьве в Серовском городском округе. Они обеспечивают сообщение с населенными пунктами Марсяты, Красный Яр и Магина. В январе-феврале запланировано открытие еще 11 переправ на реках Тавда, Сосьва, Пелым и Лозьва.

Профилактическая работа на водоемах продолжается, патрулирование сотрудники МЧС организуют в 146 местах массового выхода людей на лед. С начала года при патрулировании водоемов выявлены свыше сотни случаев, когда рыбаки и пешеходы находились в зоне действия запрещающего знака и подвергали свою жизнь опасности. На большинстве уральских водоемов средняя толщина льда – от 35 до 45 см, что является безопасным. Самыми опасными остаются Верх-Исетский пруд, Белоярское, Рефтинское, Среднеуральское, Верхне-Тагильское водохранилища, где даже в зимнее время из-за сброса теплых вод имеются открытые участки воды.

Красноуфимск, Верх-Нейвинск, служба информации

Красноуфимск, Верх-Нейвинск. Другие новости 12.01.18

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