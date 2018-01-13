Минувшая ночь стала самой холодной в эту зиму на Урале

Минувшая ночь стала самой холодной в эту зиму – на севере области температура воздуха опустилась ниже 30 градусов мороза. Сотрудники МЧС и ГИБДД проводят профилактические рейды на зимних трассах, напоминая водителям об особенностях движения в условиях морозных туманов и обязательном наборе вещей в автомобиле в период холодов. По рекомендации спасателей, в салоне транспорта должна быть запасная теплая одежда и обувь, термос с горячим напитком, медикаменты, буксировочный трос, пусковые провода и фонарик.

В ночь на воскресенье мороз будет не такой сильный. По области ожидается температура воздуха -18, -23, в горах и низинах до -28, днем – 10-15 градусов ниже нуля. В понедельник, 15 января, станет существенно теплее: ночью до -15, днем всего -5. Скорость ветра при этом составит 5-10 метров в секунду, осадков не ожидается, сообщили в свердловском гидрометцентре.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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